Рязанская «Блиномания-2021»: стартовал фотоконкурс на лучшее кулинарное угощение

"Блинный" фотоконкурс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Блиномания-2021»: в рязанском регионе стартовал фотоконкурс на лучшее кулинарное угощение. Организаторами выступили Ассоциация органов ТОС Рязанской области при поддержке управления общественных отношений аппарата администрации города Рязани.

В рязанском «фотобиеннале» смогут принять участие все желающие. Для этого лишь необходимо сделать фотографию. Но со своей оригинальной подачей блинов. А затем и прислать на адрес электронной почты: otdeltos@mail.ru или в личные сообщения группы ТОС Рязанской области ВКонтакте.

Для участия нужно выполнить ряд условий:

- подписаться на группу, сделать репост записи к себе на стену и поставить лайк;

- фотографию своего кулинарного шедевра разместить на своей страничке в социальной сети ВКонтакте с хештегом #блиномания2021;

- прислать ссылку на размещенный пост на почту или в группу ТОС. Работы будут приниматься в виде ссылок на размещенные материалы, с указанием автора работы.

Конкурс будет проводиться до 15 марта. Победители, как и положено, получат подарки и призы.

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