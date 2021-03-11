Владислав Сафронов обратился к главе сельского поселения с просьбой внести изменения в правила благоустройства

Владислав Сафронов обратился к главе Заборьевского сельского поселения с просьбой внести изменения в Правила благоустройства. Фото: пресс-служба "ЕР",

«Обеспечение соблюдения местных нормативных документов и благоустройство сельских поселений – безусловно, важная часть работы органов местного самоуправления. Однако в ней нужно руководствоваться, прежде всего, интересами жителей и здравым смыслом, а не формальными подходами», – уверен член фракции «Единой России» в областной Думе Владислав Сафронов, комментируя ситуацию в селе Заборье.

Жители населенного пункта получили заказные письма с просьбой прийти в отдел административно-технического надзора Рязанского района для выяснения обстоятельств по факту хранения более суток легковых автомобилей на прилегающих к домовладению территориям.

В населенных пунктах Заборьевского сельского поселения действуют Правила по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка. В соответствии с документом не допускается хранение техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, на прилегающей территории. Нарушение грозит штрафом 500 рублей, повторное – уже 5 тысяч рублей.

Владислав Сафронов обратился к главе Заборьевского сельского поселения с просьбой внести изменения в Правила благоустройства и исключить начисление штрафов собственникам автомобилей, паркующих их у своих же домов.

«Это частный сектор, и личный транспорт для многих жителей – главное средство передвижения. Куда им еще ставить машины, если не рядом со своим жильем?» – считает депутат регионального парламента.

По мнению единоросса, в тех случаях, когда припаркованный транспорт мешает уборке территории, нужно проводить информационно-разъяснительную работу, а не применять репрессивные меры.

«Беру ситуацию на личный контроль и приложу все усилия к ее благополучному разрешению», – подчеркнул Владислав Сафронов.

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