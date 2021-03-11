68 вместо 62: рязанские дети-сироты получат "сверхплановые" квартиры

Чиновники осмотрели квартиры для сирот. Фото6 сайт горадминистрации.

"В этом году мы планировали закупить 62 такие квартиры, но благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета их количество будет увеличено до 68". Такая запись появилась на странице сити-менеджера Елены Сорокиной 11 марта.

Глава администрации Рязани осмотрела квартиры, приобретаемые для детей-сирот. Сейчас они проходят процедуру оформления в муниципальную собственность, после чего будут переданы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

При этом градоначальница добавила, что конца марта "планируем заключить контракты еще по 10 объектам. Параллельно управление энергетики и ЖКХ готовит документацию на проведение электронных торгов по приобретению очередных 13 квартир".

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