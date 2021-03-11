С улиц Рязани исчезли автобусы, ходившие по маршруту №7

«Семерки» исчезли с конца февраля.

Неожиданно с улиц Рязани полностью исчезли автобусы, ходившие по маршруту №7 (поселок Строитель – улица Крупской). На это обратили внимание читатели «Комсомолки», так и не дождавшиеся нужного им транспорта.

И действительно, если взглянуть на карту, на которой в реальном времени можно отслеживать местоположение общественного транспорта, то там не отображается ни одной машины на этой линии.

При этом никакой информации о прекращении работы этого маршрута официально не озвучивалось, а даже наоборот говорилось о его расширении. Согласно постановлению администрации Рязани от 5 февраля, опубликованным газетой «Рязанские ведомости», на муниципальном маршруте №7 автобусы среднего класса заменят автобусами большого класса. При этом максимальное количество автобусов на данном маршруте планировали увеличить на пять единиц - до 20.

Однако вместо заявленного улучшения люди столкнулись с полным исчезновением этого маршрута с городских улиц.

Напомним, с 4 марта 2020 года «семерки» перестали заезжать на улицу Чкалова, к вокзалу Рязань-2, и сменили конечную на остановку «Улица Крупской». Причем об изменениях в маршруте администрация Рязани сообщила практически по факту. Причем поменяли тогда и подвижной состав, выпустив вместо больших автобусов, по сути, маршрутки.

На карте не отображается ни одной машины.

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