На проезде Шабулина рязанцам продавали просроченные рыбу и мясо

На продуктовой базе, расположенной на проезде Шабулина, выявили грубейшие нарушения ветеринарного законодательства, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Установлено, что на рознично-оптовой базе предприниматели торговали мясной и рыбной продукцией без сопроводительных документов. Но самое страшное, что людям продавали мясо и рыбу с истекшим сроком годности. Общий объем товара, который сняли с продажи, составил более 50 кг. В ближайшее время товар отправят на утилизацию.

По данному факту в отношении трех индивидуальных предпринимателей транспортная прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор продолжает изымать фрукты и зелень у торговцев и отправлять на утилизацию (читать подробнее).

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