Артисты Рязанского театра кукол проводят для детей мастер-классы

«В Рязанской области запланировано более 30 мероприятий, которые охватят около 800 человек. Это посещения театров, экскурсии в таинственный мир закулисья, мастер-классы от актеров, игры «РосКвиз», посвященные истории театра», – рассказала председатель регионального Совета сторонников «Единой России» Татьяна Панфилова. Все эти мероприятия проводятся в рамках акции «Добрый театр», одного из этапов календаря «Партия добрых дел».

В Рязани акция сторонников «Единой России» проходит совместно с областным театром кукол: дети из малообеспеченных и многодетных семей уже посмотрели спектакли «День, когда перестали читать сказки» и «Приключения Чиполлино», а люди старшего возраста – постановку «Женитьба».

Ученики Центра образования «Дистанционные технологии» приняли участие в мастер-классе от кукольного театра – научились мастерить объемные звезды из картона, а также кукол из подручных материалов.

«Артисты подготовили еще семь мастер-классов, на которых ребятам покажут, как сделать кукол и теневой театр. Уверена, дети не останутся равнодушными: они не только познакомятся с искусством кукольного театра, но и приобретут полезные знания и навыки», – отметила региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица.

Мероприятия в рамках акции «Добрый театр» проходят и в муниципалитетах Рязанской области. Так, в Шиловском районе в ходе игры «РосКвиз» знания истории театра показали команды «Время, вперед» и «Нас не догонишь». Участники с энтузиазмом отвечали на вопросы, в результате напряженной борьбы победу одержала команда «Время, вперед».

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