Сотрудников ГК «Зеленый сад» привили от COVID-19 прямо на рабочем месте

Вакцинацию для сотрудников организовали без отрыва от производства.

11 марта сотрудников ГК «Зеленый сад» без отрыва от работы привили отечественной вакциной «Sputnik V». Для этого к центральному офису застройщика подъехал мобильный пункт вакцинации Областной клинической больницы.

Сотрудники компании организовано и в порядке очереди поднимались в автобус, оборудованный как процедурный кабинет, проходили медицинский осмотр и получали инъекцию препарата.

Предварительно медики осматривали тех, кто пришел на прививку.

- Очень правильно, когда работодатель заботится о своих сотрудниках и предоставляет возможность привиться на рабочем месте. Это гораздо удобнее и безопаснее, чем, если бы это происходило в обычном медицинском учреждении, где существуют риски заразиться от других больных. Важность же самой вакцинации, я думаю, уже доказывать никому не нужно, потому что клинические испытания показали эффективность и безопасность этого препарата, - рассказала помощник руководителя ГК «Зеленый сад» Александра Бойко.

Содержание кислорода в крови проверяли всем пришедшим.

Главный инженер ГК «Зеленый сад» Владимир Тимченко не только привился сам одним из первых, но еще и позаботился о членах своей семьи, которые также получили инъекцию отечественной вакцины.

- В нашей компании вообще принято заботиться о здоровье коллектива. Сотрудники проходят обязательную ежегодную диспансеризацию в подшефной клиники, а в связи с пандемией руководство приняло решение о вакцинации всех сотрудников компании. В коллективе эту идею восприняли позитивно и ответственно, поэтому и отказавшихся от прививки нет, - рассказал Владимир Леонидович.

В ГК «Зеленый сад» прекрасно понимают, что COVID-19 является очень серьезной болезнью, наносящей значительный ущерб здоровью. Именно поэтому выездная вакцинация от коронавируса была организована максимально удобно и без отрыва от основной деятельности сотрудников компании.

Мобильный пункт вакцинации ОКБ.

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