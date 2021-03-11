Рязанским медикам вручили награды президента Владимира Путина

Рязанским медикам вручили награды от президента Владимира Путина.

11 марта в доме правительства Рязанской области на самом высшем уровне отметили вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией рязанских врачей, фельдшеров, санитаров и медсестер. Государственные награды медикам вручили в соответствии с Указом президента России Владимира Путина.

Как указано в документе, почетные грамоты и благодарности главы государства получили врачи, фельдшеры, медицинские сестры ОКБ имени Семашко, ковид-центра ОКБ и других медучреждений.

Кроме того, почетное звание «Заслуженный врач РФ» Путин присвоил заведующей отделением – врачу-неврологу больницы №5 Валентине Коняевой, а главный врач ОКБ имени Семашко Людмила Сорокина стала Заслуженным работником здравоохранения РФ.

— Все вы являетесь примером для своих коллег, для молодежи, вами гордится Рязанская область! Награды от президента России – это высокая оценка вашего самоотверженного труда, которой достойны только самые лучшие, — отметил губернатор Николай Любимов в поздравительной речи.

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