12 марта в Рязанской области ожидается большая амплитуда температур

Опубликован прогноз для Рязанской области на 12 марта. Погода будет малооблачная, без осадков.

В течение дня ожидается большая амплитуда температур: ночью -25...-20 (местами до -29), в светлое время суток -10...-5. Таким образом, по сравнению с 11 марта в пятницу станет заметно теплее, однако все еще ниже климатической нормы.

Ночью будет почти безветренно, днем ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

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