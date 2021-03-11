Получившую ожоги рязанскую девочку посадил в кипяток старший брат

Годовалая девочка, которая обварилась кипятком в Александро-Невском районе, пострадала из-за старшего брата. Но отвечать, конечно, взрослым: решается вопрос о возбуждении дела о ненадлежащем исполнении родителями своих обязанностей (ч.1 ст. 5.35 КоАП).

Подробности происшествия «Комсомолке» сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 8 марта мама решила искупать дочку, для чего наполнила таз на кухне горячей водой, а сама пошла в ванную за холодной. Пока женщины не было, другой ее ребенок - четырехлетний мальчик - посадил сестренку прямо в кипяток.

«В результате происшествия девочка получила термический ожог второй-третьей степени 30% спины, ягодиц, поясницы и обеих ног», - рассказали в прокуратуре.

Проверка по факту случившегося продолжается.

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Это тоже случилось в Александро-Невском районе: ребенок дотянулся до чайника и опрокинул его на себя – ожоги оказались очень серьезными (подробнее).

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