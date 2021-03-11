«Нарушает общую эстетику»: мэрия объяснила, почему снесут ограждение Наташиного парка. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Ограждение вокруг Верхнего городского парка (Наташиного парка) находится в аварийном состоянии. Об этом сообщила администрация Рязани после резонанса о грядущем сносе ограждения.

«Существующее ограждение парка находится в аварийном состоянии. Предыдущие попытки косметического ремонта нужного результата не дали. При этом нынешний вид ограждения нарушает общую эстетику любимого места отдыха горожан. В связи с этим работы по реконструкции ограждения запланированы на 2021 год», - ответила пресс-служба мэрии.

Как отметили чиновники, чтобы сохранить исторический облик общественного пространства вопрос архитектуры ограждения проработали с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия.

«В результате решили сохранить существующий облик столбов и металлической части ограждения как важных архитектурных элементов. В технической документации к выполнению работ указаны эти требования, их соблюдение будет находиться на строгом контроле управления благоустройства города», - заверили власти.

Ранее сообщалось, что нынешние цельно-кирпичные столбы в классическом стиле заменят на железобетонные столбы, облицованные с одной стороны панелью из архамня (читать подробнее). Все благоустройство парка обойдется городу в более 21 млн рублей.

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