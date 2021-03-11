Возле НИТИ в Рязани произошла жесткая авария.
Утром 10 марта на проезде Яблочкова 33-летний рязанец за рулем автомобиля Hyundai Elantra на регулируемом перекрестке при повороте налево врезался в Volkswagen Polo.
В результате ДТП 47-летний водитель Volkswagen обращался за медицинской помощью.
В настоящее время сотрудники ДПС проводят проверку.
Возле НИТИ в Рязани произошла жесткая авария.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека получили травмы.
Кроме того, пешеходы 41 раз нарушили за сутки Правила дорожного движения, а у водителей выявили 12 нарушений перевозки детей.
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