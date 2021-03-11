За два месяца 30 рязанцев узнали о положительном ВИЧ-статусе

В рязанском Центре профилактики и борьбы со СПИД на учете стоят больше 3000 ВИЧ-инфицированных.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В январе-феврале 2021 года в Рязанской области ВИЧ-инфекцию обнаружили у 30 человек. Половым путем заразились 22 человека, сообщили в Областном кожно-венерологическом диспансере.
Остальные люди с положительным ВИЧ-статусом заразились от иглы – в процессе употребления наркотических веществ. В феврале таких пациентов было 26,7%,
По состоянию на март 2021 года в Центре профилактики и борьбы со СПИД (ул. Спортивная, д.9) на учете состоят 3007 человек с ВИЧ-инфекцией.
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Телефоны Центра профилактики и борьбы со СПИД:
- отдел диспансерного наблюдения и амбулаторного лечения: +7 (4912) 25-88-54;
- отдел организации эпидемиологического обследования: +7 (4912) 25-46-01;
Электронная почта: rspid@mail.ru