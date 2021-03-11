В Ермиши школьники останутся дома из-за аномальных морозов

Во всех школах Ермишинского района отменили занятия для учащихся 1-11 классов. Информация появилась в группе местной администрации.

Власти напомнили, что такое решение рекомендовано принимать, когда температура воздуха опускается ниже -30 градусов. Из чего следует вывод, что в Ермиши аномальные морозы эту отметку преодолели-таки, хотя по Рязанской области прогнозировалось до -30 и лишь местами.

Напомним, в течение минувших суток, 10 марта, в Рязани зафиксирована самая низкая температура для этого дня за всю историю метеонаблюдений (читать подробнее).

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