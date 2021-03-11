Губернатор Любимов призвал беспощадно бороться с «ржавчиной нерадивости»

Губернатор Любимов призвал бороться с «ржавчиной нерадивости». Фото: правительство Рязанской области.

10 марта губернатор Николай Любимов встретился с секретарями местных отделений партии «ЕР», чтобы обсудить вопросы избирательной кампании 2021 года.

Любимов особо подчеркнул, что к каждой проблеме, с которой обращаются рязанцы, нужно подходить профессионально и честно.

— Бороться с ржавчиной нерадивости, недобросовестности и бюрократизма надо беспощадно, — призвал губернатор. — Убирайте все, что мешает людям нормально жить! Я не призываю заниматься популизмом. К каждому делу нужен ответственный, взвешенный подход. Работать нужно постоянно и каждый день.

На этой же встрече Любимов пообещал выделить дополнительно 100 млн рублей на благоустройство дворов Рязани (читать подробнее).

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