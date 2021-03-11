В Рязани 10 марта стало самым холодным в истории

В Рязани 10 марта 2021 года стало самым холодным в истории. Мартовским котам их густая шерсть пригождается как никогда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязани аномальные морозы марта 2021 года начали выливаться в температурные рекорды. Первый установлен в среду, 10-го числа, когда термометры показали -21,9 градуса.

Предыдущее минимальное значение за всю историю метеонаблюдений фиксировалось в марте 1941 года. Тогда похолодало до -21,3.

Нынешняя погода особо контрастирует с прошлогодней. Ведь март 2020 года стал самым теплым из нам известных, причем именно 10-го числа воздух прогрелся аж до +14,9, а среднемесячная температура составила +4 градуса. Примерно в этот же период (с 8 по 12 марта) год назад было установлено пять рекордов тепла.

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