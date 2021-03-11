На рязанские дворы дополнительно выделят 100 млн рублей

На благоустройство рязанских дворов выделят 100 млн рублей. Об этом 10 марта заявил губернатор Николай Любимов на встрече с секретарями местных отделений «ЕР», фактически открыв подготовку к проведению праймериз.

— Я поручу экономическому блоку оперативно просчитать возможности и запланировать на благоустройство дворовых территорий дополнительно не менее 100 миллионов рублей, — пообещал глава региона.

Любимов обратил внимание на то, что необходимо вместе с жителями определить перечень объектов, контролировать подрядчиков, а также следить за тем, чтобы деньги расходовались грамотно.

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