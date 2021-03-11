Во время движения по улице Промышленной из фуры на дорогу выпали бетонные блоки. Фото: «ДТП | Аварии | Рязань».

Вечером 10 марта в микрорайоне Приокский произошло ДТП. Из фуры во время движения на дорогу посыпались бетонные блоки, сообщается в паблике «ДТП | Аварии | Рязань».

По словам очевидца и автора фотографии, все произошло недалеко от второй проходной «Станкозавода» на улице Промышленной. Официальных сведений о пострадавших людях и поврежденных автомобилях не поступало.

Подробности происшествия уточняются.

Похожее ДТП произошло в июне прошлого года, когда в Рязанском районе из грузового автомобиля на проезжую часть посыпались металлические трубы. В результате происшествия два человека пострадали, в том числе – трехлетняя девочка (читать подробнее).

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