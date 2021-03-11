Маршрутка №88 начала перевозить рязанцев по льготным картам

С четверга, 11 марта, проезд в маршрутках №88 можно оплачивать льготными картами, уверяет пресс-служба администрации Рязани.

Как отметили в управлении транспорта, для удобства граждан в автобусах маршрута №88 «улица Крупской – поселок Строитель» проезд можно оплачивать транспортными картами «Льготная», «Школьная» и «Студенческая».

«Маршрут обслуживают 20 автобусов среднего класса, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения», - говорится в сообщении.

В середине февраля водитель маршрутки №71 выгнал пассажиров на мороз, потому что не хотел для оплаты принимать карты (читать подробнее).

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