Продление ограничений в Рязани до 28 марта: ночная работа кафе и самоизоляция. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил в регионе коронавирусные ограничения до 28 марта. Соответствующее распоряжение опубликовано 10 марта.

Согласно документу, до конца марта продлевается режим самоизоляции для рязанцев старше 65 лет, а отдельные социальные учреждения будут работать по особой схеме – 14-дневные смены до 12 апреля включительно.

Продолжает действовать запрет и на работу кафе, баров, ресторанов в Рязани и области. Все заведения общепита должны быть в обязательном порядке закрыты с 01:00 до 06:00.

В это время работать они могут только на вынос.

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