Продление ограничений в Рязани до 28 марта: ночная работа кафе и самоизоляция.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил в регионе коронавирусные ограничения до 28 марта. Соответствующее распоряжение опубликовано 10 марта.
Согласно документу, до конца марта продлевается режим самоизоляции для рязанцев старше 65 лет, а отдельные социальные учреждения будут работать по особой схеме – 14-дневные смены до 12 апреля включительно.
Продолжает действовать запрет и на работу кафе, баров, ресторанов в Рязани и области. Все заведения общепита должны быть в обязательном порядке закрыты с 01:00 до 06:00.
В это время работать они могут только на вынос.
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