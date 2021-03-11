В шести районах Рязанской области 11 марта отключат электричество.

11 марта в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Клепиковский район:

- деревня Дунино, село Стружаны — с 08:00 до 19:00;

- деревня Мамасево, село Лихунино — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Крутицы, село Сасыкино — с 08:00 до 17:00;

- село Березово, село Боровое, поселок Красный, поселок Первомайский, село Тимошкино, поселок Харинский Ручеек — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Красное, поселок Красная Яблонька — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- деревня Безлычное — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Сушки — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Высокое — с 10:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!