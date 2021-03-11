Рязанка оставила годовалую дочь в холодной машине, а сама уснула пьяным сном

В Шацке возбудили уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, которая оставила в опасности свою годовалую дочь, сообщает областная прокуратура.

Установлено, что 8 января женщина решила заняться домашними делами и, не учитывая, что на улице мороз, отнесла свою годовалую дочь в автомобиль без верхней одежды и продуктов питания. Вернувшись в дом, женщина изрядно выпила алкоголя, и уснула пьяным сном.

Все это время – два часа! – ребенок находился один холодном салоне машины.

«Это создавало опасность для жизни и здоровья девочки, которая не могла принять мер к самосохранению вследствие малолетства», - отметили в прокуратуре.

Только когда приехали полицейские, женщина забрала дочь.

В настоящее время девочка находится с бабушкой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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