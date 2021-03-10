Ограничения на работу в Рязани кафе и ресторанов продлили до конца марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рязани и области продлили ограничения на работу в ночное время кафе, ресторанов, баров и других точек общепита. Соответствующий документ подписал губернатор Николай Любимов.

Согласно распоряжению главы региона, заведениям общепита запрещено работать с 01:00 до 06:00. Срок ограничения продлили до 28 марта включительно.

В середине февраля губернатор обнадежил представителей индустрии праздников и развлечений, отметив, что если «тенденция [снижения количества заболеваемости коронавирусом] сохранится», то продлевать ограничения долго не придется.

— Но ориентируемся мы на рекомендации специалистов Роспотребнадзора. Думаю, к лету регион вернется к полноценной жизни (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!