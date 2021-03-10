Не менее 100 млн рублей могут выделить из областного бюджета на благоустройство дворов

Проведение предварительного голосования, организация партийного и депутатского контроля за исполнением национальных проектов, реализация местных инициатив, проведение благоустройства территорий в тесном взаимодействии с жителями стали основными темами встречи секретаря регионального отделения партии, губернатора Николая Любимова с секретарями местных отделений «Единой России». Мероприятие в формате видеоконференцсвязи состоялось 10 марта.

«В Рязанской области в 2021 году будет проводиться масштабная избирательная кампания. Кроме знакового события – выборов депутатов Государственной Думы, проводится 98 муниципальных выборов. Кампания должна пройти открыто, честно, достойно и конкурентно», – отметил Николай Любимов.

О порядке проведения предварительного голосования подробно рассказал заместитель секретаря, руководитель регионального исполнительного комитета Сергей Васильев.

«Праймериз по выборам кандидатов от «Единой России» на выборах в Государственную Думу пройдут в электронном формате по максимально открытой первой модели – голосовать смогут все зарегистрированные избиратели с 24 по 30 мая», – подчеркнул Сергей Васильев.

Предварительное голосование по муниципальным выборам будет проводится по 3 или 4 модели – решение об этом будет принято по итогам заседания местных политсоветов «Единой России».

Член Генерального совета партии, заместитель секретаря регионального отделения по контролю за реализацией национальных проектов Аркадий Фомин в своем выступлении подчеркнул, что в текущем году в Рязанской области на достижение национальных целей из федерального и областного бюджета направлено почти 15 млрд рублей.

«Для повышение эффективности использования выделяемых бюджетных средств ведется многоуровневый депутатский контроль. За каждым объектом закреплен депутат-куратор – от Госдумы до депутата сельского и городского поселения. Такой многоуровневый контроль дал возможность проверять реализацию каждого проекта на всех этапах, оперативно реагировать на выявляемые нарушения», – рассказал Аркадий Фомин.

Одна из национальных целей – создание комфортной и безопасной среды для жизни. Есть федеральный проект, в рамках которого проводится комплексное благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. В ремонте нуждаются сотни дворов, особенно в городе Рязани. С просьбой рассмотреть возможность выделения дополнительных средств из областного бюджета на ремонт дворовых территорий Аркадий Фомин обратился к Николаю Любимову.

Секретарь регионального отделения «Единой России» поддержал инициативу.

«Благоустройство дворовых территорий – важная тема для жителей. Я дам поручение экономическому блоку просчитать возможности и запланировать на эти цели не менее 100 млн рублей в дополнение к национальному проекту «Комфортная городская среда», – заверил глава региона.

Губернатор обратил внимание на то, что единороссы должны совместно с жителями определить перечень объектов и контролировать подрядчиков, а также грамотное расходование средств.

«В полную силу включайте систему обратной связи», – добавил Николай Любимов.

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