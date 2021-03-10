В Рязанской области пятилетний мальчик обварился кипятком

9 марта в селе Студенки Александро-Невского района кипятком ошпарило пятилетнего ребенка. Мальчика оперативно доставили в отделение хирургии детской ОКБ имени Дмитриевой, где ему диагностировали поражение тела 15%.

В настоящее время врачи оценивают состояние ребенка как средней тяжести, сообщают Iz.

Это уже второй несчастный случай из Александро-Невского района в этом году. В январе полуторогодовалый ребенок сильно ошпарился кипятком, опрокинув на себя чайник.

У мальчика пострадали спина, левые ягодица, бедро, голень стопы. Площадь ожога – от 35 до 40% (читать подробнее).

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