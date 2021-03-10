Жителям частных домов под Рязанью пригрозили штрафами за парковку

Фото: gtrkoka.ru

В Рязанском районе жителям частного сектора разослали уведомления, грозя штрафами от 500 рублей до 5000 рублей. Один из адресатов «писем счастья» рассказал, за что:

«Конкретно за то, что у нас стоит автомобиль на прилегающей территории. <…> Естественно, это вызывает какое-то негодование, всю жизнь ставили мы машины, никогда это не было чем-то незаконным», - цитирует ГТРК «Ока» жителя села Заборье Владимира Садофьева.

На местной почте журналистам подтвердили, что пришло более 30 писем. В других поселениях такой массовой рассылки, вроде как, не было.

В то время как сельчане негодуют, чиновники и юристы констатируют, что хранить автомобили на придомовой территории, в частности на муниципальной земле, дольше суток действительно запрещено. Об этом гласят правила благоустройства. С другой стороны, штраф можно обжаловать, так как нарушение фиксируется посредством фотофиксации, а в 24-часовой интервал между фотографиями вполне могли совершаться поездки.

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