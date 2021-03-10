Рязанка Наталья Поликарпова стала директором международного заповедника. Фото: заповедник "Пасвик".

Рязанка Наталья Поликарпова возглавила государственный природный заповедник «Пасвик», расположенный в Мурманской области и Норвегии. Соответствующий приказ о назначении подписал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

С 9 марта Наталья Поликарпова приступила к исполнению служебных обязанностей.

— Главная задача заповедника «Пасвик» – сохранение уникальной природы в долине реки Паз, — говорит Наталья Владимировна. — Для этого мы проводим целый комплекс исследований и природоохранных мероприятий. Многие из них выполняются в рамках международного сотрудничества.

ДОСЬЕ «КП»

Наталья Владимировна Поликарпова родилась в Рязани.

Высшее образование получила по специальности «учитель биологии и химии» в Рязанском педагогическом университете им. С.А. Есенина. Позже продолжила обучение в аспирантуре по физической географии в Московском педагогическом государственном университете.

Неоднократно участвовала в научных и эколого-просветительских мероприятиях российского и международного уровней, в том числе – по взаимодействию с особо охраняемыми природными территориями Норвегии и Финляндии.

Кандидат географических наук.

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