Из-за сбоя в интернете в Рязани частично парализовало почтовые отделения. Фото: Олег ЗОЛОТО

10 марта из-за сбоя в интернете в Рязанской области частично парализовало работу почтовых отделений. Часть услуг, которые обычно оказывает почта, полдня были недоступны: упрощенное получение отправлений (без паспорта), оплата картой, оплата коммунальных платежей, продажа лотерейных билетов и переводы в системе «Форсаж».

По состоянию на 14:40 все почтовые отделения Рязанской области заработали в полном объеме.

«Проблемы возникли в связи с аварией у нашего интернет-провайдера. Мы приносим всем извинения за неудобства», - отметили почтовики.

Отметим, что 10 марта российские пользователи по всей стране столкнулись с проблемы. Трудности возникали при работе с Google, YouTube, Twitter и другими сервисами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!