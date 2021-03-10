В Рязанской области 17-летнего скопинца похитили из мести его матери

14 февраля в Скопинском районе похитили 17-летнего парня. Следственный комитет возбудил уголовное дело и раскрыл обстоятельства преступления, которые уже известны.

Обвиняемые – двое местных жителей 30 и 38 лет. Ранее мать потерпевшего заявила на младшего из них в полицию, утверждая, что он угрожал ее сыну убийством. За это скопинец и решил отомстить. Размахивая предметом, похожим на пистолет, он вместе с приятелем силой усадил юношу в машину, вывез в безлюдное место и заставил извиниться за действия своей матери.

Предполагаемого инициатора преступления взяли под стражу, обвинив по пунктам «а», «в», «г», «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительного сговору, с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия»). Вопрос об избрании меры пресечения для сообщника решается.

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