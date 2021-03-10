Груши, яблоки, зелень: в Рязанской области продолжают уничтожать продукты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время очередного рейда на оптово-розничной базе в городе Сасово сотрудники Россельхознадзора обнаружили запрещенную к ввозу продукцию.

В частности, у гражданина Джафарова нашли свежие яблоки - 6 кг, груши – 10,2 кг, а также 3 кг листьев салата. Документов у торговца на продукцию не было, а маркировка с упаковки удалена.

В итоге зелень и фрукты изъяли, вывезли на специальный полигон и уничтожили механическим способом.

В последнее время Россельхознадзор заметно активизировался, за неделю это уже третий случай, когда изымают и уничтожают яблоки. Но не только фрукты интересуют инспекторов, на днях сняли с продажи почти 25 кг свежей рыбы – карпа и толстолобика. Всех их тоже отправили на утилизацию (читать подробнее).

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