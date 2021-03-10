Рязанца, обещавшего взорвать дом гранатой, отправили к психиатру

Суд отправил 52-летнего рязанца, обвиняемого в ложном сообщении об акте терроризма на принудительное лечение к врачу-психиатру, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Известно, что вечером 9 июня 2020 года в дежурно-диспетчерскую службу позвонил неизвестный и сообщил, что он собирается в квартире одного из домов на улице Юбилейной включить газ и взорвать гранату.

Полицейские оперативно установили личность звонившего и задержали его. «Террористом» оказался ранее судимый неработающий рязанец. В момент звонка мужчина находился в сильном алкогольном опьянении.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы, а также принудительную меру медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача-психиатра.

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