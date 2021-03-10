Бурмистров: Все недочеты по ямочному ремонту в Рязани нужно оперативно исправить

В Дирекции благоустройства города состоялось очередное совещание, которое провел лично заместитель главы администрации Владимир Бурмистров.

По словам чиновника, управление благоустройства Рязани (курирует работу МБУ «ДБГ» - Ред.) допустило «серьезные недочеты», которые необходимо оперативно исправить.

— Несмотря на то, что с начала зимы площадь работ по ямочному ремонту с применением литой асфальтобетонной смеси составила более 5000 кв. метров, потребность в аварийном ремонте городских дорог остается высокой, — повторил Бурмистров фразу, ранее озвученную губернатору. — Необходимо обследовать 95 участков дорог, находящихся на гарантии, а также проверить работу светофоров АСУДД (Автоматическая станционная система управления движением – Ред.).

Как особо подчеркнул Бурмистров, эту работу нужно начать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик.

Ранее губернатор Николай Любимов довольно жестко раскритиковал администрацию Рязани по срокам ямочного ремонта в областном центре (читать подробнее).

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