В бывшем Рязанском училище связи появится «Аэрокосмическая долина»

В одном из пустующих учебных корпусов бывшего Рязанского военного командного училища связи на улице Каширина создадут научно-технологический центр «Аэрокосмическая инновационная долина». В настоящее время пакет необходимых документов находится в правительстве РФ.

«Как только примут соответствующее постановление на федеральном уровне, начнется реконструкция здания», - говорится в сообщении регионального минимущества.

Губернатор Николай Любимов еще в феврале 2019 года рассказывал о планах по созданию в Рязани инновационного центра «Аэрокосмическая долина» совместно с Московским авиационным институтом.

Напомним, училище связи расформировали в 2009 году. Здания комплекса передали в собственность города, а позднее - в собственность Рязанской области.

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