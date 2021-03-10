В Рязанской области сообщили еще о трех смертельных случаях COVID-19

10 марта появилась информация о 64 новых случаях коронавируса, выявленных в Рязанской области. Всего диагноз COVID-19 с начала пандемии ставили 25106 раз.

Федеральный оперативный штаб сообщил еще о 62 людях, которые избавились от этого заболевания.

К сожалению, внесены в официальную статистику очередные смертельные случаи. За сутки жертвами коронавируса признали трех человек, умерших ранее с положительным тестом на COVID-19. Теперь коронавирусная инфекция значится основной причиной смерти 317 человек в Рязанской области.

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