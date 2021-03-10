Стала известна точная причина смерти многодетной рязанки, труп которой обнаружили в ванной

Завершилась доследственная проверка по факту обнаружения трупа 42-летней многодетной матери в Старожиловском районе. Об этом «Комсомолке» сообщили в Следственном комитете.

— Доследственная проверка завершилась, в возбуждении уголовного дела отказано в виду отсутствия события преступления, — сказал следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — Причина смерти женщины – кардиомиопатия.

Тело 42-летней жительницы Старожиловского района обнаружили вечером в ванной. Старший сын вернулся домой, зашел в ванную комнату и увидел маму без сознания. Он тут же выдернул пробку, спустил воду и попытался сделать искусственное дыхание, но было уже поздно – мать была мертва (читать подробнее).

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