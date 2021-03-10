После нагоняя Любимова чиновники Рязани разработают «оперативные меры»

Фото: admrzn.ru

В Рязани глава местной администрации Елена Сорокина сделала несколько поручений после нагоняя от губернатора. На заседании правительства 9 марта разговор зашел о множестве жалоб относительно состояния дорог в городе и работы общественного транспорта. Ответ за неутешительное положение дел в этих сферах держал заместитель Сорокиной, в том числе по части городского хозяйства, Владимир Бурмистров.

Ранее упомянутых жалоб чиновники либо не замечали, либо не занимались проблемой системно. Из последних действий, получивших огласку: увольнение начальника управления транспорта Андрея Михно и ликвидация ряда маршрутов. Не впечатляет конструктивностью, правда ведь?

В итоге на рабочем совещании 9 марта Сорокина поручила профильному управлению до 15 марта подготовить «план оперативных мер по улучшению работы городского пассажирского транспорта». А управление благоустройства должно будет до 11 марта предоставить «дорожную карту по проведению ямочного ремонта», а Дирекция благоустройства города – заключить до марта контракты с подрядными организациями.

Бурмистрову поручено проанализировать данные ГЛОНАСС за последнюю неделю и принять «определенные управленческие решения». Кстати, к такому мониторингу журналисты приступили раньше чиновников, и обнаружили немало интересного (подробнее).

«Городской транспорт должен работать бесперебойно, как в часы пик, так и в вечернее время», - заявила Сорокина.

Напомним, Бурмистров, отчитываясь губернатору, возложил вину за долгое ожидание пассажирами транспорта на некоторых коммерческих перевозчиков (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!