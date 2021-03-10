В Рязанской области в три раза выросло количество вакансий дворников. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2021 года для дворников в Рязанской области было открыто более 130 вакансий, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство предложений (89%) — было открыто в Рязани. Кроме того, дворников активно ищут в Сасове и других городах региона.

— Обычно работодатели ищут дворников на полную занятость, лишь 19% вакансий предполагают работу по совместительству, — комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Анна Буслова.

Кстати, ранее в администрации Рязани опровергли слухи о сокращении дворников в Дирекции благоустройства города (ДБГ).

На сокращение пожаловался на странице главы администрации Елены Сорокиной один из рязанцев: «На контроле уборка остановок общественного транспорта, а в ДБГ сокращают дворников. Как это понимать?» (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!