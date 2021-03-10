Рязанцы впервые за десять лет наблюдали снежную грозу. Фото: Владислав Майоров | Метеорология и наблюдения за погодой

7 марта в Рязани наблюдали снежную грозу. Об этом в паблике «Метеорология и наблюдения за погодой» сообщил метеоролог-любитель Владислав Майоров.

«Быстрый холодный фронт атлантического циклона, прошедший вечером 7 марта, принес короткий сильнейший снегопад с крупой, шквалистое усилением ветра и мощную низовую метель. Видимость на пике упала до 100-200 метров! Одна из самых впечатляющих интенсивностей, которые я видел. Примерно в 20:00 в восточной половине города многие люди увидели один разряд молнии, вслед за которым последовал раскат грома», - написал рязанец.

По словам Майорова, последняя снежная гроза в Рязани была около 10 лет назад, тоже в один из мартовских вечеров.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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