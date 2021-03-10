Ямы на дорогах Рязани должны заделать до 1 мая

9 марта, сразу после правительственного совещания, на котором губернатор Николай Любимов резко раскритиковал мэрию Рязани, городские чиновники провели уже свое рабочее совещание. Напомним, глава региона недоволен, что рязанцам весь март придется «скакать по ямам, убивая автомобили».

— На заседании регионального правительства прозвучала обоснованная критика по аварийному ремонту дорожного полотна, — отметила глава администрации Рязани Елена Сорокина. — Поручаю управлению благоустройства города до 11 марта предоставить дорожную карту по проведению ямочного ремонта. До 1 мая основные работы по ямочному ремонту в городе должны быть завершены.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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