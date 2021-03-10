В пяти районах Рязанской области 10 марта отключат электричество.
Фото: Наталия НЕЧАЕВА
10 марта в пяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рязанский район:
- деревня Алехино (улица Центральная) — с 08:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Тимошкино (улицы Сельская, Почтовая), деревня Фролово (улица Исаева) — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- деревня Александро-Прасковинка — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- село Давыдово, село Криуша — с 09:00 до 17:00;
- деревня Пансурово — с 10:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Большие Можары — с 09:00 до 17:00;
- поселок Веселый, деревня Глинище, поселок Красная Звезда, село Меньшие Можары, деревня Соловьевка — с 13:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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