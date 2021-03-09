В Рязанской области на аппаратах ИВЛ находятся 13 больных с COVID-19

По состоянию на 18.00 9 марта (вторник) в рязанских больницах находятся 278 пациентов с COVID-19. Из них состояние 43 человек медики оценивают как удовлетворительное. 202 пациента пребывают в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых больных 33 человека, из них 13 подключены к аппаратам ИВЛ.

По сравнению с начало марта ситуация мало изменилась. 1 марта в больницах находились 286 пациентов. Из которых тяжелых было 35 человек, в том числе 13 на аппаратах ИВЛ.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

8 марта в список жертв COVID-19 в Рязанской области включили еще двух человек

В оперативной группе рассказали, кто скончался от коронавирусной инфекции (подробности).