Губернатор Любимов: «В апреле нужно не начинать ямочный ремонт, а заканчивать»

На мосту через реку Трубеж в ямах торчит арматура.

Во вторник, 9 марта, губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства затронул тему отвратительного состояния дорог в областном центре. Некоторые участки проезжих частей – в том числе крупные магистрали – сегодня просто непригодны для движения транспорта.

Вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров на это ответил, что в ближайшее время администрация объявит конкурс, а в апреле подрядчик начнет работу.

Ответ категорически не устроил Николай Любимова.

Получается, что до апреля автомобилистам крупного областного центра, города, который находится менее чем в 200 километрах от Москвы, придется «убивать» свои авто на разбитых дорогах.

- Проблема возникает каждый год и в бюджете должны были быть средства на ее оперативное – без полуторамесячных конкурсов – устранение, - подчеркнул Любимов. - В апреле ямочный ремонт нужно не начинать, а заканчивать, чтобы на майские праздники люди ехали уже по нормальным дорогам.

Также глава региона потребовал усилить ямочный ремонт в марте.

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