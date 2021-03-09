Губернатор Любимов: «В апреле нужно не начинать ямочный ремонт, а заканчивать»

На мосту через реку Трубеж в ямах торчит арматура.
Во вторник, 9 марта, губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства затронул тему отвратительного состояния дорог в областном центре. Некоторые участки проезжих частей – в том числе крупные магистрали – сегодня просто непригодны для движения транспорта.
Вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров на это ответил, что в ближайшее время администрация объявит конкурс, а в апреле подрядчик начнет работу.
Ответ категорически не устроил Николай Любимова.
Получается, что до апреля автомобилистам крупного областного центра, города, который находится менее чем в 200 километрах от Москвы, придется «убивать» свои авто на разбитых дорогах.
- Проблема возникает каждый год и в бюджете должны были быть средства на ее оперативное – без полуторамесячных конкурсов – устранение, - подчеркнул Любимов. - В апреле ямочный ремонт нужно не начинать, а заканчивать, чтобы на майские праздники люди ехали уже по нормальным дорогам.
Также глава региона потребовал усилить ямочный ремонт в марте.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Любимов разнес мэрию Рязани из-за долгих сроков ямочного ремонта
Губернатора не устроил ответ замглавы администрации Владимира Бурмистрова, что дорожная ситуация изменится только в апреле (подробности).