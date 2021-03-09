Молодые рязанцы ездили по области и платили поддельными пятитысячными купюрами

В Рязанской области задержали молодую пару с «нарисованными» пятитысячными купюрами. Против жителей города Рязани 19 лет – парня и девушки - возбудили уголовные дела за сбыт и перевозку поддельных денег (статья 186 УК РФ).

Отрабатывая оперативную информацию, полицейские остановили на дороге автомобиль, в котором ехали предполагаемые преступники. При досмотре обнаружились три банкноты номиналом 5 тысяч рублей и продукты, предположительно купленные на такие «фантики». Эксперты быстро установили, что это не билеты Банка России.

Пока следствию известно о шести фактах, когда парочке удалось пристроить поддельные деньги: два в Рыбновском районе недалеко от села Константиново и четыре в Рязанском районе. Причем пять покупок совершено в один день.