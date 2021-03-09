В рязанской ОКБ появилось новое отделение терапии

9 марта в рязанской ОКБ заработало новое терапевтическое отделение, где смогут получать медицинскую помощь одновременно 30 пациентов, сообщает региональный минздрав.

— В ОКБ часто поступают пациенты, у которых диагностировано сразу несколько заболеваний, например, диабет, гипертония, последствия инсульта, — рассказывает заведующий отделением терапии Геннадий Милосердов. — Раньше они лечились в отделениях по одному из профилей болезни. Теперь пациенты с подобными диагнозами будут поступать к нам в терапию.

По словам специалиста, пациентов с наиболее сложными клиническими случаями будут отправлять в терапию для постановки диагноза и дальнейшего лечения. Здесь же будут лечить людей с отравлениями, ишемической болезнью сердца, анемией и другими заболеваниями, которые требуют подхода специалистов широкого терапевтического профиля.

— После закрытия этажей красной зоны мы решили, перераспределить силы специалистов терапевтического профиля, — комментирует главный врач ОКБ Андрей Карпунин. — Это лишь начало большой работы, в дальнейшем планируем открывать новые направления.

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