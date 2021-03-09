Пострадавшие в результате ЧС жители Скопинского района получают дополнительную поддержку

С 16 февраля в территориальном отделе по Милославскому и Скопинскому району Управления социальной защиты населения Рязанской области организован прием заявлений граждан о признании факта утраты или повреждения жилого помещения в результате взрывов на территории воинской части.

По данным на 1 марта 2021 года, в управление с заявлениями на признание факта утраты по 5 жилым помещениям обратились 11 граждан.

Напомним, на первом заседании весенней сессии Рязанской областной Думы 27 января был принят региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Рязанской области». Он вступил в силу 16 февраля.

Дополнительная помощь собственникам, если их жилье было уничтожено или повреждено в результате взрывов на территории воинской части 55 443 в Скопинском районе, выделили 60,5 млн рублей. Выплаты носят заявительный характер.

Средства на эти цели поступили из федерального бюджета. Большую помощь в направлении дополнительных средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, в том числе на помощь гражданам, оказал член фракции «Единой России» в Государственной Думе Андрей Макаров.

Право на данные виды поддержки возникает в случае отсутствия у граждан на 07.10.2020 г. в собственности другого жилого помещения (части жилого помещения), пригодного для проживания. Осуществление выплат предусмотрено после принятия комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Рязанской области решения о признании факта утраты или повреждения соответствующих жилых помещений в результате взрывов на территории воинской части.

Управление социальной защиты населения Рязанской области проводит индивидуальную работу по информированию граждан, пострадавших в результате ЧС.

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