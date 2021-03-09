Убийцу с Полетаевского рынка отправили в колонию на 13 лет

В Рязани вынесли приговор 38-летнему рецидивисту. Мужчину обвиняли в убийстве 51-летнего рязанца.

Как установили следователи Железнодорожного МСО и суд, вечером 16 октября мужчина, будучи под наркотой, пришел в кафе на улице Гагарина (возле Полетаевского рынка), где стал употреблять алкоголь. В заведении находилась компания мужчин, с одним из которых у рецидивиста возник словесный конфликт. Чтобы выяснить отношения, они вышли на улицу.

Там наркоман догнал 51-летнего обидчика, достал из кармана нож и с силой ударил в левую часть шеи.

От полученной раны и потери крови потерпевший скончался на месте.

Убийца выбросил нож и попытался скрыться, но его задержал курсант МВД, проходивший мимо.

Приговором суда мужчину признали виновным. С учетом отмены УДО от ранее назначенного наказания мужчина его приговорили к 13 годам лишения свободы.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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