В три селения Клепиковского района провели газ. Фото: АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

В Клепиковском районе пустили газ в три населенных пункта. Речь идет о селах Былино и Лесуново, а также деревне Чащино. Всего к газу подключили 139 домов, сообщает АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Строить межпоселковый газопровод начали еще в 2019 году. Общая протяженность сетей к трем населенным пунктам составила 6,2 км.

Чтобы обеспечить бесперебойное газоснабжение специалисты установили три газорегуляторных пункта.

До 2025 года в Рязанской области планируют построить еще шесть газопроводов. Это позволит газифицировать села и деревни Михайловского, Скопинского и Сапожковского районов.

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