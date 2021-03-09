Вице-мэр Рязани объяснил, почему маршруток в городе стало меньше

9 марта на заседании областного правительства заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров вынужден был оправдываться за плохую работу общественного транспорта. Вину за нарушение графиков он возложил на некоторых коммерческих перевозчиков.

По словам вице-мэра, пассажиропоток во время пандемии вполне ожидаемо стал меньше, из-за чего перевозчики не выпускают на маршруты необходимое количество транспорта.

- Они перестали соблюдать расписание. Например, ИП Глебов выполняет лишь 30% от расписания, ООО «Рязаньпассажиртранс» - 29%, ООО «Таксавто» - 70%. Мы намерены обратиться в суд, так как не можем на них никак повлиять, - заявил Владимир Бурмистров.

Необходимо уточнить, что согласно реестру выданных свидетельств на перевозку ИП Глебов обслуживает маршруты №№ 34 М3, 53 М2, 75 М2; ООО «Рязаньпассажиртранс» — №№ 66 М2, 70 М2, 71 М2, 82 М2; ООО «Таксавто» — №33 М2.

Также должны отметить, что высокопоставленный чиновник, похоже, имеет смутное представление о реалиях городского транспорта на текущий момент. О каком снижении пассажиропотока может идти речь, если с понедельника по пятницу десяткам тысяч рязанцев, чтобы добраться из дома на работу и в обратном направлении, приходится втискиваться в забитые микроавтобусы? Автор этой новости, который ежедневно уезжает с остановки «Школа» в Канищеве, знает по себе, что людей в транспорте никоим образом не стало меньше. Поэтому чиновникам следует копнуть глубже в поиске причин недостатка машин на маршрутах и решений этих проблем.

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