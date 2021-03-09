Путятинец Александр Романов поделился рецептами блинов

Романов еще и жонглер... Фото: сайт "Пресса".

В начале Масленицы житель села Путятино Александр Романов поделился рецептами вкусных блинов и секретами их приготовления.

– Они бывают сладкие, соленые, пресные, постные, дрожжевые – на любой вкус, также их можно приготовить с разными начинками. Многие пекут блины с припеком, но я больше придерживаюсь "классики", - признается Романов. - Сковороды у меня старые – чугунные, тяжелые, достались в наследство от тещи. Многолетний нагар на сковородах я специально не счищаю: за счет него сковорода дольше держит тепло.

Александр Романов уверен, что тесто – это живое существо, оно все чувствует и понимает, и, если нет настроения, как ни старайся, хороших блинов не получится.

А вот каким рецептом Романов поделился с читателями "Комсомолки":

- Килограмм манки замачиваю в теплой воде, добавляю 300 граммов теплого молока и оставляю настаиваться на четыре часа. Затем к разбухшей манке добавляю 1,5 чайной ложки сырых дрожжей, разведенных в теплой воде, даю тесту подойти и за полчаса, до того как начать печь блины, добавляю шесть яиц, соль, сахар по вкусу и одну столовую ложку растительного масла. Накаливаю сковороды, смазываю маслом и начинаю печь.

Секреты приготовления блинов "От Романова" можно узнать, перейдя по ссылке.

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