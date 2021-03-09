Возле площади Победы в Рязани планируют построить четыре высотки

Дома по Малому шоссе снесут.

Недалеко от площади Победы в Рязани – в границах Цветного бульвара и Малого шоссе – планируют построить четыре жилых дома. Три из них высотой 10 этажей и один девятиэтажный.

Вариант планировочного и объемно-пространственного решения из проектной документации.

Два проекта планировки территории с характеристиками этих объектов вынесены на публичные слушания и опубликованы на сайте администрации города. Оба мероприятия пройдут 1 апреля на улице Введенской, 107 - в 18:00 и 18:30. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (4912) 29-78-17.

Исходя из обоснования проекта, у каждого дома будут подземная автостоянка и благоустроенный двор со спортивно-игровыми площадками и озеленением.

Как с новыми жилыми объектами справится социальная инфраструктура, большой вопрос. Проектировщик уверен, что потребность для четырех многоэтажек составит 75 мест в детсадах и 98 мест в школах, и что существующие учреждения способны эту потребность удовлетворить. Причем в качестве дошкольного учреждения рассматривается только детсад №33.

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